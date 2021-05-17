Вакцинацию от коронавируса прошли более 150 тысяч жителей Иркутской области

По данным на 17 мая, полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли более 150 тысяч человек, это чуть более 6,5% населения Иркутской области. Первым компонентом вакцины привились 230 тысяч человек. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил в эфире канала "Россия 24", что вакцины хватит на всех.

– Мы получили уже около 270 тысяч доз препаратов. Поставки продолжаются. В мае ожидаем 72 тысячи доз. В июне – ещё 100 тысяч.

По словам главы региона, количество прививочных пунктов увеличено с 62-х до 89-ти. Они открыты в том числе в торговых центрах, в планах организовать вакцинацию в дачных товариществах.

Темпы вакцинации в Приангарье немного отстают от общероссийских. На сегодня в России привиты 9,7 млн человек, что составляет 6,7% населения страны.