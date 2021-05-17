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Кобзев сообщил результаты своего теста на антитела к коронавирусу

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Губернатор Иркутской области 17 мая в эфире канала "Россия 24" сообщил, что регулярно сдает тесты на коронавирус. Титр антител составляет 13, этого достаточно для формирования иммунитета.

– Но как только уровень будет снижаться, я готов вакцинироваться. Слишком тяжело для меня прошло это заболевание, – сообщил Игорь Кобзев.

Напомним, что губернатор был госпитализирован с коронавирусом в конце октября 2020 года. На 17 мая в Иркутской области привито более 150 тысяч человек, что составляет 6,5% населения региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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