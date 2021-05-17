В иркутских вузах число бюджетных мест для подготовки педагогов увеличено на треть

Губернатор Иркутской области заявил, что все построенные школы региона необходимо обеспечить учителями. Так, совместно с Иркутским государственным университетом ведется работа по увеличению бюджетных мест на педагогические специальности. Об этом он заявил 17 мая в прямом эфире проекта «Кобзев онлайн», который проходит в социальных сетях.

– Количество бюджетных мест выросло почти на 30 процентов в вузах и на 10 процентов в педагогических колледжах. Успешно себя показала практика заключения целевых договоров между муниципалитетами и студентами вузов и колледжей. Для того, чтобы потом, закончив учебу, молодые педагоги возвращались в тот муниципалитет, который заплатил за обучение, и работали там, на местах, – отметил Игорь Кобзев.

На решение кадрового вопроса направлена и федеральная программа «Земский учитель», в которой участвует Иркутская область. Благодаря этому в 2020 году в сельские школы Приангарья приехали работать 95 молодых учителей. До 2023 года по этой программе планируется привлечь еще 174 педагога.