Альфа-Банк открыл регистрацию на международный Alfa Battle Camp

Альфа-Банк объявил о старте регистрации на международный кэмп Alfa Battle Camp для UX-исследователей и продуктовых дизайнеров, который пройдет в Сочи с 23 по 27 июня.

Отборочный тур стартовал 17 мая и завершится 3 июня. Далее идет отбор в команды, после чего авторов 100 лучших идей приглашают в онлайн-челлендж, который стартует 8 июня.

На нем будут сформированы 10 команд по 10 человек (в их числе: 8 дизайнеров и 2 исследователя), с которыми онлайн будут работать эксперты из топовых российских компаний и дизайн-студий. Среди них — сооснователь Skillbox Сергей Попков, дизайн-директор CreativePeople Александр Ковальский, инженерный психолог, основатель компании USABILITYLAB Дмитрий Сатин, дизайн-директор nda.design Екатерина Лемма. Команды будут сопровождать UX-исследователи, продуктовые дизайнеры, мобильные разработчики Альфа-Банка.

Участники погрузятся в интенсивную развивающую среду, за время которой они преобразуют идеи отборочного тура в качественные решения для продуктов банка. Каждый вечер эксперты будут разбирать результаты работы вместе с командой. Во время челленджа участники команд будут выставлять друг другу баллы: оценивать софт-скиллы и включенность в работу.

Тех топ-50 участников команд, кто наберет больше всего голосов от коллег, ждет бесплатная поездка на кэмп Alfa Battle Camp в Сочи. Участники полетят в Сочи спецрейсом Альфа-Банка презентовать итоговые решения и проведут 5 дней в сообществе сильнейших UX-исследователей и продуктовых дизайнеров страны, экспертов из компаний Билайн, Х5 Retail Group, АльфаСтрахование, Альфа-Банк Россия и коллег из Альфы Беларусь, Казахстан и Украина.

В Сочи участники презентуют созданные на онлайн-челлендже новые прототипы, но это еще не все. Команды ждет активный отдых: участники смогут попробовать силы в серфинге, вдохновиться скоростью и свободой на джиппинге по горам и отдохнуть на серф-вечеринке на берегу моря. 24 июня все, кто подал заявку на кэмп, смогут присоединиться к онлайн-стриму с места событий в Сочи, где команда Alfa Digital расскажет, как делает цифровые продукты в Альфе, а приглашенные эксперты Сергей Попков, Александр Ковальский, Дмитрий Сатин, Екатерина Лемма, Алексей Овчаров поделятся своим прорывным опытом и ответят на вопросы участников в прямом эфире.

«Уже сейчас у нас — одна из самых мощных дизайнерских команд на рынке: более 100 человек ежедневно работают над улучшением клиентского опыта и созданием удобных и простых продуктов. Мы умеем решать самые непростые задачи и генерить прорывные креативные решения. Ждем к нам в команду Alfa Digital новые яркие таланты. Мы дадим все возможности придумывать и создавать что-то новое и интересное», — поделился член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

Чтобы принять участие в отборочном туре, попасть в онлайн-челлендж и полететь на Alfa Battle Сamp, нужно зарегистрироваться на сайте https://alfabattle.ru/camp — заполнить короткую анкету и решить задачу отборочного тура.