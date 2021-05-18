ВТБ Мобайл появился в Белгороде и Перми

С 17 мая ВТБ Мобайл начинает работу в Белгородской области и Пермском крае. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ. До конца 2021 года услуги мобильного оператора можно будет подключить ещё в ряде регионов России.

Подключиться к ВТБ Мобайл могут все жители Белгородской области и Пермского края, независимо от того, являются ли они клиентами банка. На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. ВТБ Мобайл также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение «ВТБ Мобайл Старт».

Всем абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» − 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора, выбрав подходящую комбинацию минут и гигабайт.

Абонентам доступны все преимущества ВТБ Мобайл: оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и даже при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам звонков и отсутствие платных подписок и непредвиденных списаний.

«Мы стремимся предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов, поэтому расширяем присутствие ВТБ Мобайл в российских регионах. Сегодня ВТБ Мобайл представлен в шести субъектах РФ, к концу года мы планируем расширить географию подключения ещё на ряд регионов. Абоненты ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Абоненты ВТБ Мобайл также одними из первых могут оценить преимущества новой технологии eSIM, которая позволяет воспользоваться услугами связи без пластиковой SIM-карты», — подчеркнул Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. Весной 2021 года ВТБ Мобайл стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской областей и в Пермском крае.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре, соцсетях или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.