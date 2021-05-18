ВТБ финансирует камчатскую компанию «Дельта Фиш» на 1,6 млрд рублей

ВТБ предоставил рыбопромышленному предприятию «Дельта Фиш ЛТД» две кредитные линии общим объемом 1,62 млрд рублей сроком на семь лет. Средства будут направлены на развитие деятельности компании, в том числе реализацию экологических программ.

«Дельта Фиш ЛТД» занимается добычей рыбы на восточном побережье Камчатки. Компания имеет квоты на вылов дикого лосося, трески, минтая, камбалы и палтуса. Переработка сырья ведется на современном заводе в Усть-Камчатске.

«Для экономики Камчатского края предприятия рыбной промышленности являются системообразующими, и это определяет повышенное внимание банка к их потребностям. Доля компаний рыбной отрасли занимает более чем две трети объема кредитного портфеля ВТБ в регионе. Банк принимает участие в обновлении рыболовецкого флота и реализации других актуальных отраслевых задач. Мы рады оказать содействие компании „Дельта Фиш ЛТД“ и предоставить финансирование, необходимое для ее эффективного развития», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

«Приоритетом нашей компании является не только качество выпускаемой продукции, но и соблюдение высоких экологических стандартов. У нас действует ряд программ по исследованию и модернизации орудий лова с целью сохранения водных биологических ресурсов. Реализация подобных проектов требует значительных затрат на обучение сотрудников и приобретение современного оборудования, и кредитная помощь ВТБ станет в этом важным подспорьем», − отметил генеральный директор ООО «Дельта Фиш ЛТД» Сергей Костенко.