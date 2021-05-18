Банк «Открытие» изменил условий снятия наличных в банкоматах сторонних банков

Банк «Открытие» меняет условия снятия наличных по дебетовым картам в банкоматах банков, не входящих в его партнерскую сеть.

Держатели карт банка «Открытие» могут снимать наличные без комиссии более чем в 33 тысячах банкоматов по всей России. В объединенную сеть входят банкоматы Альфа-банка, ВТБ, Райффайзенбанка, ПСБ, Газпромбанка, Совкомбанка, БКС банка, РГС банка, Росбанка, банка «Зенит», банка «Уралсиб», СКБ-банка, ЮниКредит банка, банка «Русский стандарт», банка «Веста», Московского Индустриального банка и СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Воспользоваться сервисом могут держатели дебетовых карт всех платежных систем, выпускаемых банком «Открытие». Лимит на снятие денежных средств зависит от тарифного плана и категории карты.

Также держатели карт «Открытия» платежной системы Mastercard могут бесплатно снимать наличные более чем в 1200 АЗС нефтяной компании «Лукойл» по всей России.

Новые условия снятия наличных по дебетовым картам

С 01 июня 2021 года изменяется размер комиссии за снятие наличных с дебетовых карт (тарифы Opencard, Аэрофлот, Карта Спартак, SVO Club) в сторонних банкоматах и торгово-сервисных предприятиях. Комиссия составит 1% от снимаемой суммы (минимум 299 рублей).

Данные изменения не коснутся клиентов с зарплатными Opencard, клиентов, получающих пенсию на Opencard платежной системы «Мир», и клиентов со статусом «Плюс» и «Премиум» — для них возможность снимать наличные в любых банкоматах по всему миру без комиссии остается.