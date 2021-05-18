Россельхозбанк повысил ставки вкладам

С 17 мая 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку 5,2% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при размещении средств всего от 3 000 рублей на срок три года через дистанционные каналы банка. Максимальная сумма размещения не ограничена.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями. Поэтому Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по срочным вкладам. Наибольший рост процентных ставок - по вкладам, оформляемым через дистанционные каналы банка», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, Россельхозбанк предлагает накопительный счёт «Моя выгода», с возможностью пополнения и снятия без ограничений. С 26 апреля процентная ставка по нему увеличилась до 5% годовых (действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более).

Россельхозбанк не первый год занимает лидирующие позиции среди банков по вкладам физических лиц и показывает положительную динамику роста портфеля вкладов и счетов.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».