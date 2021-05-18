Более 70% россиян пользуются страховками, показало исследование Райффайзенбанка. Чаще всего это обязательные страховые продукты, а 30% опрошенных используют их, чтобы снизить различные финансовые риски. Главным стимулом купить страховку для россиян стал полученный ранее позитивный опыт, когда страховка выручила в сложной ситуации.

Зачем россияне покупают страховки

Страховками пользуются 71% россиян. Это второй по популярности финансовый продукт после дебетовых банковских карт, показал опрос Райффайзенбанка. Чаще всего страховки покупают, когда это неизбежно, как в случае с ОСАГО или полисом для выезжающих за рубеж. Однако на втором месте — возможность снизить финансовые риски с помощью специального продукта.

Самые популярные продукты — это страхование в путешествиях, детские программы и страховки от критических заболеваний. Также россияне часто выбирают страховки от риска укуса клеща, защиту недвижимости и добровольное медицинское страхование. Почти 40% респондентов покупают страховки для родных и близких.

При этом наличие в семье детей увеличивает спрос на страховки. Более 74% семей с детьми и 73% семей, планирующих пополнение, покупают страховые продукты. Родители чаще покупают обязательные страховки. Тем, у кого нет детей, страховки нужны реже — в 60% случаев.

Источник: данные Райффайзенбанка

Почти 30% россиян хотят застраховать риск потери работы

Чаще всего российские семьи стремятся застраховать недвижимость, жизнь и здоровье. При этом около 30% респондентов заявили, что хотели бы покрыть риск потери работы, а каждый четвертый — риск потери денег в результате действий мошенников. Еще 18% хотят застраховаться от возможного карантина, способного нарушить их планы.

«Финансовая стратегия не заканчивается накоплением или инвестированием свободных средств. Ее важная часть — создание резервов и покрытие возможных рисков. Многие из них вы можете представить и предусмотреть. Например, это страхование недвижимости или здоровья. Это уже становится частью финансовой культуры, во многом благодаря тому, что страховку можно оформить быстро и онлайн», — отметил Роман Карандин, руководитель направления развития некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Источник: данные Райффайзенбанка

«В России страховая культура только зарождается. Большинство продаж страховок пока что формируется за счёт обязательного страхования: ставка по кредиту без страхования будет выше, ипотеку без страховки не выдадут, а за руль без ОСАГО не сядешь. В нашей стране ежегодно продается 40 млн полисов ОСАГО, объем людей, которые имеют кредит или заем тоже составляет около 50 млн человек. Пока добровольные виды страхования продаются не так активно. Во многом это связано с невысокими доходами населения и незнанием выгод от покупки страховки. Страхование — это действительно очень важная, системная функция для людей, которая позволяет не уйти в огромный кассовый разрыв — будь это страхование автомобиля или здоровья», — пояснил Александр Крайник, директор по развитию страхового бизнеса Сравни.ру.

Почему клиенты не верят в страховки

Около 30% тех, кто отказывается от страховок, уверен, что это пустая трата денег, или надеется, что страховка не пригодится. Каждый четвертый уверен, что страховые продукты не работают. Некоторые респонденты рассказали о трудностях в получении возмещения и невозможности доказать наступление страхового случая.

При этом почти 40% опрошенных получали позитивный опыт использования страховок — однажды наличие страхового продукта выручило клиента в сложной ситуации, что и побудило покупать его в дальнейшем.