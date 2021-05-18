Новости

Райффайзенбанк открывает офис во Владивостоке расширяет присутствие на Дальнем Востоке

Райффайзенбанк открывает офис во Владивостоке, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Его задача — развивать и укреплять отношения с компаниями дальневосточного региона, предлагая им удобные банковские сервисы. Команда нового офиса состоит из клиентских менеджеров и специалистов по корпоративному финансированию.

До сих пор Райффайзенбанк обслуживал корпоративных клиентов с Дальнего Востока в удаленном режиме, через филиал в Новосибирске. Банк открыл офис, отвечая на запрос рынка, так как корпоративному бизнесу важен личный контакт с менеджером.

«Мы видим большой потенциал в рынке Дальнего Востока. Благодаря профессиональной команде нашего нового офиса и современным решениям мы сможем удовлетворить растущий спрос сотен компаний на быстрые, удобные банковские продукты и сервисы. Усиление наших позиций в Дальневосточном регионе соответствует нашей стратегии — быть самым рекомендуемым банком», — прокомментировал Никита Патрахин, руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка и член правления.

Последние несколько лет Райффайзенбанк активно инвестировал в продукты и сервисы, чтобы поддерживать бизнес-процессы компаний в любом часовом поясе, от Калининграда до Камчатки. Сейчас у корпоративного бизнеса есть возможность проводить рублевые и валютные платежи с раннего утра дальневосточного часового пояса. Это особенно актуально для компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, а работа с компаниями этой сферы — одно из ключевых направлений Райффайзенбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании