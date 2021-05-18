В Иркутской области значительно подорожали стройматериалы

Только за апрель цена на пиломатериалы выросла на 7,1%, сообщает Иркутскстат. За год кубический метр обрезной доски подорожал на 4 тыс. рублей (+38%) до 14, 3 тыс. руб./куб.м.

Увеличились цены и на другие стройматериалы. Стоимость цемента в апреле выросла на 2,8% до 439,2 руб./ 50 кг, а металлочерепица подорожала на 1,2% до 557,3 руб./кв.м.