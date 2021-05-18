В Иркутске состоялось открытие фестиваля современного искусства «Территория. Иркутск»

В Иркутске открылся фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск», который продлится с 17 по 23 мая 2021 года. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и золотодобывающей компании «Полюс», призванный содействовать развитию культурной жизни в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Фестиваль начался с пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук, арт-директор Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» Роман Должанский, директор департамента по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, арт-директор Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и заместитель директора Московского музея современного искусства Алексей Новосёлов.

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»:

«Мы с нетерпением ждали возможности провести фестиваль «Территория. Иркутск», который стал финалом юбилейного 5-го конкурса региональных театров «Полюс. Золотой сезон». Его победители, которых отобрало экспертное жюри, представят свои постановки иркутскому зрителю и в рамках образовательной программы приобщатся к актуальному российскому и международному театральному контексту, станут частью общего творческого процесса. Иркутская область для нас символизирует развитие и воплощение самых масштабных проектов. В Бодайбинском районе расположены не только Вернинский ГОК и Россыпи, которые разрабатывает «Лензолото», но и месторождение Сухой Лог – главный перспективный актив компании. И мы рады подарить иркутскому зрителю возможность прикоснуться к большому искусству».

Спектакли победителей Пятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» будут показаны на сцене Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова.

В общей сложности за время фестиваля состоится около 40 событий (спектакли, читки, кинопоказы, творческие встречи, выставка, концерт), участниками которых станут более 300 человек со всей России.

18 мая можно будет увидеть сразу две постановки: спектакль-победитель конкурса «Я нанял убийцу» Городского драматического театра Шарыпово режиссера Галины Зальцман и спектакль из шорт-листа конкурса — «Холстомер» режиссёра Сергея Землянского Иркутского драматического театра. 19 мая Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска представит спектакль Сергея Потапова «hyyma». 20 мая зрители увидят постановку из шорт-листа конкурса – «Дневник писателя. Эпизод VII: Пушкин» театра «Поиск» из Лесосибирска.

Также на сцене Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова свои спектакли представят ведущие московские коллективы. Мастерская Брусникина покажет 21 мая антиутопию в стихах «Сван» режиссёра Юрия Квятковского по пьесе драматургов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской. На следующий день, 22 мая, театр «Балет Москва» представит спектакль «Танцпол», созданный бельгийским хореографом Йеруном Вербрюггеном и вдохновленный танцевальными марафонами США 1920-х годов.

На сцене театра «Новая драма» 22 мая пройдет «Сказка, которая не была написана» московского театра «Трикстер», созданная для самых маленьких зрителей и рассказанная на языке театра теней. Спектакль пройдет дважды. На следующий день создатели театра «Трикстер» Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова проведут мастер-класс для детей и их родителей.

Увидеть театральные работы можно будет не только на сцене, но и в кино. 20, 21 и 22 мая в кинотеатре New Cinema в рамках проекта TheatreHD состоятся показы трех спектаклей легендарного парижского театра «Комеди Франсез»: «Двенадцатая ночь» по комедии Шекспира немецкого режиссёра, главы берлинского театра «Шаубюне» Томаса Остермайера; спектакль «Электра / Орест» по трагедиям Еврипида, созданный одним из ведущих театральных авангардистов современности Иво ван Хове; постановка «Британик» по «римской» трагедии Жана Расина французского режиссёра Стефана Брауншвейга. Программу кинопоказов TheatreHD иркутской публике представит арт-директор фестиваля «Территория», театральный критик Роман Должанский.

Параллельно с театральными показами с 19 по 21 мая на фестивале состоятся читки лучших современных пьес, отобранных в 2019 году экспертами объединённого конкурса драматургии «Кульминация»: «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко, «Мой папа — Питер Пэн» Керен Климовски и «Остаться нельзя уехать» Игоря Носовского. Читки пройдут на площадке иркутского театра «Новая драма» в формате театральных эскизов, которые подготовили режиссёры Леонид Прокофьев, Иван Миневцев и худрук «Новой драмы» Вадим Карионов.

Завершится фестиваль 23 мая премьерой концерта с участием пианиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Музыкально-поэтический вечер «Год без странствий» посвящён Италии, издавна вдохновляющей поэтов, художников и музыкантов. Прозвучат произведения Франческо Петрарки и Данте Алигьери, стихи и проза русских поэтов, восхищавшихся Италией, а также музыка из второго тома фортепианного цикла Ференца Листа «Годы странствий», где нашли отражение итальянские впечатления композитора.

Насыщенная образовательная программа ждет представителей 8 коллективов, занявших призовые места на 5-м конкурсе «Полюс. Золотой сезон», а также двух народных театров из Иркутской области, отмеченных специальными призами жюри. С лекциями, мастер-классами и творческими встречами на фестивале в Иркутске выступят: арт-директор фестиваля Роман Должанский; театральный критик Глеб Ситковский; театровед, доцент ГИТИСа Анна Степанова; драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская; режиссёр Юрий Квятковский; хореограф Константин Кейхель; хореограф и куратор современной труппы театра «Балет Москва» Артём Игнатьев; журналист и театральный критик Антон Хитров; кинокритик Антон Долин; заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Роман Должанский, арт-директор фестиваля, учредитель фонда «Территория»:

«С нетерпением жду начала фестиваля. Любой фестиваль в наши неспокойные дни — уникальная возможность для общения. Надеюсь на интерес иркутских зрителей и активный диалог с ними».

Специально для фестиваля в Иркутске Московский музей современного искусства подготовил выставку «Личная история», посвящённую портретному жанру. На примере классических видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), а также новых медиа (фотографии, видеоарт) зритель сможет проследить, как в середине ХХ — начале ХХI веков трансформируется метод портретирования и какие новые смыслы транслирует облик человека в работах художников. На выставке можно будет увидеть работы прославленных современных мастеров, таких как: Казимир Малевич, Юрий Альберт, Георгий Кизевальтер, Валерий Кошляков, Наталия Турнова, Андрей Бильжо и других. В экспозицию также включены работы из Областного художественного музея им. В. П. Сукачёва, обладающего внушительной коллекцией. Объединение собраний двух институций стало прекрасной возможностью взглянуть на «свои» и «чужие» экспонаты в новом свете. Кураторами выступают сотрудники научного отдела ММОМА — Катерина Зайцева и Владимир Прохоров.

Выставку «Личная история» можно будет увидеть в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачёва с 18 мая по 18 июля 2021 года.

Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА, член Попечительского совета фестиваля «Территория»:

«ММОМА очень рад долгожданному запуску фестиваля «Территория. Иркутск», и в частности, открытию проекта «Личная история», который мы готовили совместно с одним из старейших российских музеев — Иркутским областным художественным музеем им. В.П. Сукачёва. Нам было крайне интересно провести научную работу с коллекцией музея и найти в ней пересечения с нашим собранием, и в целом, сформировать общее видение и чувствование такого жанра в искусстве как «портрет». Мы выражаем искреннюю благодарность директору музея В. П. Сукачёва и всей команде за плодотворное сотрудничество и помощь в организации выставки — все получилось, так как мы и задумывали. Уверены, что экспозиция найдет отклик у иркутян и привлечет внимание посетителей всех возрастов! Спасибо большое коллегам из фестиваля «Территория» и компании «Полюс» за многолетнюю дружбу и крепкое партнерство!».

Арт-дирекция фестиваля «Территория. Иркутск»:

Театральный критик, арт-директор фестивалей NET и «Вдохновение», заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский;

Куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели.

Полное расписание на сайте: https://territoryfest.com/irkutsk