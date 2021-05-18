В Иркутской области уволили машиниста-наркомана из локомотивного депо

Как сообщает Иркутская транспортная прокуратура, при проверке безопасности движения в локомотивном депо было установлено, что машинист электровоза употребляет наркотики. В феврале 2021 года приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).

Материалами уголовного дела подтвержден факт немедицинского употребления наркотиков.

Трудовой договор с машинистом расторгнут, поскольку управление железнодорожным составом машинистом, употребляющим наркотические средства, создает угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу юридических лиц, а также предпосылки к наступлению транспортных событий в виде схода либо крушения поездов.