ФОК «Олимпиец» открылся в поселке Усть-Уда

В поселке Усть-Уда состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». Объект построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На возведение спортобъекта было направлено около 81 млн рублей, из них порядка 36,5 млн рублей выделены из федеральной казны, остальные средства – из областного и местного бюджетов.

ФОК имеет универсальный игровой и тренажерный залы, раздевалки, душевые, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. В спорткомплексе есть все условия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь планируется проводить занятия и соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, можно будет сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будет работать Спортивная школа Усть-Удинского района. На ее базе действуют секции по легкой атлетике, хоккею, лыжным гонкам, футболу, дзюдо, пауэрлифтингу. Планируется открытие секций по другим видам спорта.