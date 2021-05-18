Tele2 установит 4G-интернет на «Снежной» и в «Светлом Яре»

Tele2 подводит итоги технического развития сети в Иркутской области за первый квартал текущего года. Компания продолжает работу по расширению покрытия 4G-сети и улучшению качества мобильного интернета.

В первом квартале 2021 года оператор увеличил количество базовых станций четвертого поколения на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, 4G-интернет появился на популярной туристической базе «Снежная», которая расположена на Теплых озерах в Слюдянском районе. А еще качество скоростного мобильного интернета уже смогли оценить жители Кривошапкино, Тулюшки, Семеновского, Владимировки, Нены, Сутупова, малонаселенных поселков 4-е Отделение Государственной Селекционной Станции и Набережный.

Возможность сохранить привычный цифровой образ жизни появилась у иркутских клиентов и на своих дачных участках. Tele2 начала предоставлять 4G-услуги в восьми садоводствах Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского и Зиминского районов.

Помимо расширения покрытия 4G-интернета Tele2 постоянно проводит работы по наращиванию емкости сети. Они уже завершены в 64 населенных пунктах, среди которых Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Тайшет, Тулун, Байкальск, Черемхово, Шелехов, Забитуй, Мегет, Прибрежный, Балахнинский, Булюшкина, Малиновка, Моты, Большая Елань, Горохово и другие. Специалистами оператора было реализовано сразу несколько технологических решений по расширению полосы LTE-1800, которые позволили значительно увеличить скорость мобильного интернета.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы продолжаем наблюдать высокий рост потребления интернет-трафика и увеличение доли активных пользователей мобильного интернета среди иркутских абонентов. По итогам первого квартала текущего года объем скаченных гигабайтов вырос в 1,5 раза и продолжает расти. Поэтому для нас остается приоритетной задачей сохранение высокого уровня сервиса и качества предоставляемых услуг связи».