Возбуждены уголовные дела о картельном сговоре на рынке дорожного строительства Иркутска

В Иркутской области выявили факты заключения незаконных антиконкурентных соглашений (картелей), в результате которых извлечен доход в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-директор муниципального предприятия по ремонту автомобильных дорог в городе Иркутске в нарушение законодательства заключил с двумя местными предпринимателями ограничивающее конкуренцию картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов.

В результате сговора муниципальное предприятие добилось победы на аукционе и заключило несколько контрактов на выполнение работ по ремонту автодорог в городе Иркутске. Сумма извлеченного противоправным способом дохода превысила 840 млн рублей.

Сотрудники полиции провели обыски в офисах и местах жительства подозреваемых, изъяли документы и другие иные предметы, имеющие доказательственное значение.