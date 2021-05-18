БрАЗ начинает финальный этап благоустройства Парка металлургов

Сотрудники БрАЗа вновь вышли на субботник, на этот раз в Парк металлургов. Волонтеры завода и подрядной организации братского филиала ИСО, вооружившись граблями и метлами, убирали все, что осталось после зимы, сообщают в пресс-службе предприятия.

Подобные субботники проводятся уже не первый год и стали традиционными. На этот раз освободить Парк от мусора, прошлогодней листвы и травы пришли более шестидесяти человек.

– Компания «ИСО» с радостью откликнулась принять участие в уборке парка. Парк металлургов давно является излюбленным местом отдыха горожан, – рассказывает Елена Никифорова, начальник отдела управления персоналом филиала ООО «ИСО» в Братске. – Здесь весь год можно видеть ребятишек, молодежь, вечерами здесь прогуливаются пенсионеры. Поэтому мы считаем, что очень важно парк после осенне-зимнего периода преобразить и навести порядок.

– Для нас, для Молодежного совета БрАЗа, очень важно участвовать в таких мероприятиях, в уборке нашего Парка металлургов, куда горожане могут приезжать, чтобы отдохнуть, покататься на роликах, на велосипеде и провести весело здесь свой досуг, – говорит менеджер отдела по развитию производственной системы БрАЗа. – И хотелось бы пожелать нам всем, чтобы мы соблюдали чистоту и порядок на территории, чтобы каждый год самим было здорово здесь проводить время.

Нынешний субботник – подготовка к началу работ финального этапа благоустройства. К сожалению, зиму парк перенес не слишком хорошо. Вандалы порезвились тут на славу. Плафоны разбиты, лампочки выкручены, качели оборваны, кое-где появились «наскальные росписи».

– Во-первых, мы восстановим все то, что было разрушено за зимний период – фонари, освещение, малые формы, которые пришли в негодность, закончим работы, которые связаны со стрижкой деревьев и кустарников, формированием газонов, зеленых зон отдыха, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Мы планируем здесь установить дополнительные малые формы для того, чтобы сделать парк более востребованным для разных категорий жителей Братска: как для малышей, так и для взрослых.

Завершить реконструкцию в прошлом году не удалось из-за пандемии. Львиную долю средств и сил пришлось перенаправить на закупку СИЗ для медучреждений, строительство медцентра и другие противокоронавирусные меры. Тем не менее, основные работы были проведены и обошлись почти в 60 млн рублей.

Активное участие в социальной жизни городов и регионов присутствия РУСАЛа – традиция, заложенная основателем компании Олегом Дерипаска. Ежегодно БрАЗ тратит миллионы рублей на восстановление и реконструкцию объектов культуры, образования и спорта.

Помимо Парка, в планах металлургов завершить в 2021 году благоустройство территории «Центра помощи и спасения» на Курчатова, пляжной зоны базы отдыха «Простоквашино», построить вертолетную площадку на территории Центральной районной больницы, завершить укладку покрытия на детских площадках. Кроме того, финансовая помощь для ремонтов и закупки мебели будет оказана десятку школ и дошкольных учреждений.