Кабинеты в 3,5 раза популярнее открытых офисов

Эксперты SuperJob рассказали о том, как COVID-19 изменит рабочие пространства.

Google трансформирует рабочие пространства ради сотрудников, которые возвращаются в офисы с удаленки. На смену open space пришла концепция «командных капсул» – сегментов помещений, отгороженных для отдельных команд. Подобные тенденции, очевидно, окажут влияние и на организацию офисов в России, ведь поклонников open space среди россиян почти в 3,5 раза меньше, чем тех, кто предпочитает кабинетную систему.

При закрытой (или кабинетной) организации офисного пространства наиболее эффективно работают 45% сотрудников. 13% опрошенных предпочли бы работать в открытом офисном пространстве. Каждый четвертый офисный сотрудник (26%) признался, что ему все равно, как организовано офисное пространство: на результаты его работы это не влияет.

Мужчины готовы к работе в open space чаще женщин (15% против 11%). Открытые офисы чуть чаще других предпочитают сотрудники с доходом от 80 тыс. рублей (17%). Молодежи до 24 лет чаще всего все равно, в каком офисе работать (44%). Чем старше респонденты, тем больше они стремятся работать в кабинетах: о своей эффективности в условиях закрытой организации офисного пространства сообщили 22% респондентов в возрасте до 24 лет и 54% россиян старше 45 лет.

По сравнению с 2016 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, количество респондентов, голосующих за open space, снизилось (16% пять лет назад и 13% сейчас), как, впрочем, и число сторонников кабинетной системы (59 и 45% соответственно). В то же время возросло количество сотрудников, которым все равно, как организован офис (18 и 26%) и затруднившихся с ответом (7 и 16%): «Мне, в общем-то, без разницы, но, если честно, я предпочел бы удаленку».