Новый блок школы №14 в Иркутске введут в эксплуатацию в конце года

На строительство и оснащение здания начальной школы на 500 предусмотрено 160 млн рублей: 80 млн рублей – из областного бюджета, такая же сумма – из местной казны, сообщают в администрации области.

Сейчас на строительной площадке ежедневно работают 120-150 человек. В июле этого года будет полностью закрыт контур здания, подрядчик приступит к отделочным работам.

– В конце ноября планируем ввести здание в эксплуатацию и в январе 2022 года, после зимних каникул, начать здесь обучение, – рассказал Игорь Кобзев.

Здание начальной школы будет полностью автономным. Кроме учебных классов, здесь предусмотрены другие необходимые помещения – спортзал, столовая, актовый зал, медицинский блок и прочее. Особое внимание в учебном заведении планируется уделять дополнительному образованию и патриотическому воспитанию.

– Школа №14 очень загружена, здесь обучаются порядка двух тысяч детей при норме в тысячу человек. Пристрой серьезно разгрузит учебное заведение. Школа сама по себе уникальная, с очень хорошими военно-патриотическими традициями. Сегодня согласовали с Губернатором возможность изменения в проекте фасадной части по аналогии со школой в поселке Молодежном. Изображения героев покажут детям, кем в Иркутской области можно и нужно гордиться, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.