Фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» открыла выставка портретов

Экспозицию подготовил Московский музей современного искусства. Она размещена в Иркутском областном художественном музее им. В. Сукачёва и будет работать два месяца.

Фестиваль «Территория. Иркутск» – это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», который уже 15 лет проводит Московский музей современного искусства, и золотодобывающей компании «Полюс». Фестиваль продлится с 17 по 23 мая.

Как рассказала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева, фестиваль «Территория. Иркутск» должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли.

– Иркутская область – очень значимый для нас регион, где развиваются одни из самых масштабных золотодобывающих проектов нашей компании, в том числе Сухой Лог, – главный перспективный актив компании. Поэтому нам важно показать, что мы не только здесь работаем, но и активно содействуем развитию культурной жизни в Восточной Сибири, – отметила Виктория Васильева.

– Фестиваль «Территория. Иркутск» в наши неспокойные дни, безусловно, знаменательное событие и для нас, и для Иркутска, – поделился своим мнением арт-директор фестиваля, театральный критик Роман Должанский. – Кроме этого любой приезд в территории – а наш фестиваль уже проходил в Красноярске и Магадане, где есть предприятия «Полюса», – это всегда и испытание себя, и встреча с новыми зрителями, и уникальная возможность для общения.

Роман Должанский сделал акцент на том, что программа фестиваля состоит из нескольких разделов, а основной принцип, по которому она собирается, – это разнообразие. «Поэтому в гастрольной программе у нас есть современные и драма и танец, и музыка, и выставка. То есть мы стараемся в эту неделю «набить» как можно больше мероприятий», – пояснил он.

Кроме этого, Роман Должанский подчеркнул, что для него всегда самое интересное в фестивале – это конкурс «Полюс. Золотой сезон» для театров, которые работают в регионах присутствия компании «Полюс». В этом году он проходит уже шестой раз. Спектакли-победители зрители увидят на главной площадке фестиваля – на сцене Иркутского драматического театра им. Н.Охлопкова. Кстати, спектакль «Я нанял убийцу», который открыл фестиваль «Территория. Иркутск» в постановке драмтеатра г. Шарыпово (Красноярский край) не так давно получил премию «Золотая маска».

Самая долгоиграющая часть программы фестиваля – выставка «Личная история», посвящённая портретному жанру. Подготовил её Московский музей современного искусства (ММОМА), и она будет открыта в областном художественном музее им. В. Сукачёва два месяца. По словам исполнительного директора ММОМА Василия Церетели, на примере классических видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) и новых медиа (фотография, видеоарт) зритель проследит, как менялся со временем такой художественный жанр, как портрет.

Полное расписание фестиваля «Территория. Иркутск» на сайте territoryfest.com/irkutsk