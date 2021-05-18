В Иркутске выбрали победителей конкурса сувениров, посвященных Году массового спорта

Конкурс проходил с 30 марта по 27 апреля, в нем приняли участие более 30 местных мастеров. Жюри, состоящее из представителей партнеров Года массового спорта под руководством генерального директора сети АЗС «Байкальская Региональная Компания» Вероники Шородок, выбрало лучшие работы. 17 мая состоялось награждение победителей и призеров конкурса.

В номинации «Сувенир-игрушка» первое место заняла Мария Пачу, второе – Надежда Кулебякина, третье – Евгения Шабанова. В номинации «Универсальный сувенир» победителем стала Оксана Егорова, второе место разделили Анжела Батаева и Алена Андросова, замкнула тройку Ольга Охохонина. В номинации «Сувенир-аксессуар» второй стала Анна Турчанинова, третьей – Анастасия Тюпина, а первое место завоевала Софья Киселева. Она изготовила для конкурса брошь в виде Бабрика-велосипедиста.

В номинации «Гастрономический сувенир» победила Ксения Радионова, а в номинации «Деловой Сувенир» – Любовь Исакова. В номинации «Сувенир-одежда» первое место заняли Людмила Попова и Любовь Стасенко, второе – Анастасия Бондаренко. Всех победителей наградили денежными премиями и дипломами.

Отдельными призами удостоены работы в специальной номинации с интеграцией логотипа Сети АЗС «Байкальская Региональная Компания» – генерального спонсора Года массового спорта в Иркутске. Этим мастерам предложили разместить свои сувениры на продажу в сети АЗС «БРК». В этой номинации отметили работы Елены Давыдовой и Натальи Костиной.

Еще одного участника конкурса – иркутского художника Андрея Брянского, отметили отдельно. Андрей Брянский специализируется на пейзажах, но для конкурса сделал исключение в своей творческой теме: написал портрет Бабрика-спортсмена. Эту работу он подарил организаторам Года массового спорта в Иркутске.

– Я отталкивался от логотипа Года массового спорта и изобразил этот образ в масле, – рассказывает Андрей. – До этого звери в моих картинах появлялись только в рамках пейзажа. Да, это новый опыт для меня, как для художника-пейзажиста, но раньше я работал в сфере дизайна, а эта тема близка к разработке сувенирной продукции. К массовому спорту отношусь положительно: в школе любил уроки физкультуры, раньше бегал, занимался в тренажерном зале, сейчас зимой стараюсь кататься на лыжах. Есть желание присоединиться к спецпроектам Года массового спорта в Иркутске, если позволит время, то обязательно поучаствую!