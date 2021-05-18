Как бороться с водителями, которые ездят без ОСАГО

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, как, по его мнению, следует бороться с нарушителями.

– Если говорить об автомобилистах, которые ездят без полиса ОСАГО сознательно, меры должны быть максимально действенными. Сегодня много разговоров о введении практики со штрафами с камер, однако в таком случае будут страдать и те самые добропорядочные водители, которые в ежедневной суете забыли вовремя озаботиться покупкой нового полиса. Или граждане, которые приобрели ОСАГО, но в документе по той или иной причине оказались некорректные данные и страховая компания расторгла договор в одностороннем порядке. В этом случае автомобилист может некоторое время продолжать ездить с физическим полисом ОСАГО, который фактически уже не действует, – говорит Петр Шкуматов.

Эксперт рекомендует продолжать наказывать автомобилистов без ОСАГО с помощью инспекторов ГИБДД, однако сегодня единственное наказание, предусмотренное за езду без ОСАГО – это штраф от 500 до 800 рублей.

– Я предлагаю для первого нарушения за год сохранить штраф в 800 рублей или вовсе ограничиваться вынесением предупреждения, которое является точно таким же административным наказанием, только с нулевой суммой штрафа. А в качестве наказания за второе или даже последующие нарушения выносить запрет на эксплуатацию транспортного средства. Другими словами, если автомобилист без ОСАГО был остановлен инспектором ГИБДД и получил штраф или предупреждение, однако не понял с первого раза важность соблюдения закона и решил испытывать судьбу дальше, то следующая остановка инспектором ГИБДД должна закончиться визитом на штрафстоянку и лишением водителя свидетельства о регистрации транспортного средства до момента приобретения ОСАГО. На мой взгляд, именно такое наказание будет максимально эффективным для решения проблемы со злостными бесполисниками. При этом водители, которые попросту случайно забыли обновить ОСАГО в срок, все поймут с первого раза и обратятся в страховую компанию для приобретения актуальной страховки. Штраф в 800 рублей или вынесение предупреждения станет для них тем самым напоминанием, – заключает он.