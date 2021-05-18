Новости

Корпорация «Иркут» представляет программу «Авиастопом по России»

Программу создали Корпорация «Иркут» с авиакомпанией «Россия» и телеканалом Russian Travel Guide, сообщают в компании.

В каждом выпуске ведущий Андрей Шепеляев будет рассказывать о своём полете авиакомпанией «Россия» на самолёте Суперджет в один из российских городов. Зрители познакомятся с достопримечательностями региона, возможностями для активного отдыха и промышленного туризма, а также смогут оценить примерную стоимость своего возможного путешествия.   

Первый выпуск посвящен Магнитогорску – городу на границе Европы и Азии. Зрители узнают, что в Южно-Уральском регионе действуют хорошо оснащенные горнолыжные курорты, увидят в работе домну металлургического комбината, познакомятся с советской архитектурой первых пятилеток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании