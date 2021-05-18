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Ажиотажа нет: количество ипотек в 1 квартале снизилось на треть на фоне роста ставок

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В 1 квартале 2021 года количество выданных ипотек (418 тыс.) оказалось на четверть выше, чем год назад. Однако в сравнении с прошлым кварталом число выданных кредитов снизилось на треть, отмечают аналитики ЦИАН.

За год ипотека на новостройки подешевела на 1,9 п.п. – средневзвешенная ставка по выданным кредитам составила по итогам 1 квартале 2021 года 5,91%. Однако ставки в 1 квартале выше, чем в конце 2020 года (5,82%).

Смещения спроса в пользу «первички» не произошло: только четверть кредитов выданы на жилье в новостройках.

За год средний размер ипотечного кредита на первичном рынке вырос в РФ на 19% ис составил 3,68 млн рублей в 1 квартале 2021 года.

 

Размер ипотечного кредита на вторичном рынке увеличился на 11% до 2,48 млн рублей.

 

Россияне берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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