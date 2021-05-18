Рост числа долларовых миллионеров в России зафиксировали эксперты

С учетом нефинансовых активов, в России их насчитывается почти 300 тыс., сообщает РБК.

В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн, свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking (бизнес-услуг для состоятельных клиентов), проведенного Frank RG (есть у РБК). За год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.

При этом оценка количества «целевых клиентов» (с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн) подразделений private banking в России несколько выше — 44 тыс. человек. Число людей с состоянием более $1 млн с учетом нефинансовых активов в России гораздо больше — по расчетам Credit Suisse, по итогам 2020 года в стране было 297 тыс. долларовых миллионеров (плюс 21% за год).

Динамика прироста количества миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за прошедший год оказалась скромнее, чем в 2018–2019 годах (тогда число состоятельных людей, разместивших средства в российских банках, росло на 24 и 19% соответственно).