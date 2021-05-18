Жители Иркутска больше других мечтают о личном автомобиле

Чаще всего россияне мечтают о путешествиях, показал опрос Райффайзенбанка, в котором приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 18 лет по всей России. На втором месте в топе главных желаний – собственный загородный дом, а на третьем – высокая зарплата. Квартира и автомобиль пошли в пятерку лидеров. При этом личный автомобиль больше всего нужен жителям Иркутска (66%). Каждый пятый россиянин мечтает о любви.

При этом мечты обойдутся россиянам достаточно дорого – большинству потребуется как минимум миллион рублей. А 37% оценили реализацию планов как минимум в 5 млн рублей и более. При этом 14% опрошенных заявили, что их мечты не измеряются в деньгах.

Чтобы мечта сбылась, россияне до 35 лет планируют больше зарабатывать. Около 20% опрошенных разного возраста собирается ждать, чтобы мечта исполнилась сама. На кредитные ресурсы рассчитывают только 27% россиян. Брать кредит на путешествие, квартиру, дом, автомобиль, ремонт или смартфон готовы россияне в возрасте 26-35 лет (31%). А к накоплениям больше других склонны люди в 18-25 лет и после 56 лет.

«Для того, чтобы заработать, многие начинают инвестировать. Если мечта крупная, то можно использовать комплексную финансовую стратегию – сочетать инвестициями с умеренным уровнем риска с классическим накоплением. Это не усложнит процесс вывода средств с брокерского счета, при необходимости перевести деньги с накопительного счета на брокерский и наоборот можно за несколько минут в банковском интернет или мобильном приложении», - комментирует Татьяна Полевач, директор сети офисов Райффайзенбанка в Иркутской области.