En+ Group инвестировала 3,45 млрд рублей в проект перевода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в Ангарске

Компания сообщает о завершении масштабного семилетнего проекта по переводу нагрузок с выработавшей ресурс ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в городе Ангарск Иркутской области. Собственные инвестиции En+ Group в данный проект, направленный на перевод на более экологичное тепло- и энергоснабжение, для ухода от неэффективной генерации, составили 3,45 млрд рублей.

Проект является самым крупным завершенным проектом тепловой генерации En+ Group. Он реализован исключительно за счет собственных средств компании, без привлечения государственного механизма гарантированного возврата инвестиций и с сохранением действующего тарифа для потребителя. Приоритетное место проектов технического перевооружения в стратегии компании определил в своё время основатель энерго-металлургического холдинга Олег Дерипаска.

Завершение проекта позволяет производить тепловую и электрическую энергию на ТЭЦ-9, используя более эффективное оборудование. Отпуск тепла ТЭЦ-9 увеличится на 1,5 млн Гкал в год. Реализация проекта улучшит экологическую ситуацию в городе.

Проектирование выполнено силами собственного проектировщика «Иркутскэнергопроект». Было задействовано порядка 20 российских подрядных организаций, в том числе «Евросибэнерго-инжиниринг», «Иркутскэнергоремонт», «ИЦ Иркутскэнерго», «ИРМЕТ». Комплектация основным оборудованием и материалами произведена силами «ТД ЕвроСибЭнерго».

Проект проводился в два этапа, что позволило постепенно подготовить ТЭЦ-1 к закрытию, снижая технологические риски в процессе передачи нагрузок на ТЭЦ-9. Первый этап проекта был начат в 2013 и завершен в 2016 году, когда передана тепловая нагрузка с горячей водой промышленных потребителей и населения Ангарска. На втором этапе реализована передача паровой нагрузки, а также передача снабжения объектов химически очищенной водой.

С 2018 года выполнено строительство трех трубопроводов суммарной протяженностью 27,8 километров. В период пиковых нагрузок для обеспечения надежности новая схема позволит использовать все три паропровода при сохранении оптимальных скоростей и резервирования на случай отключения одного из паропроводов. В рамках проекта выполнена также глубокая модернизация химводоочистки ТЭЦ-9 с установкой современного оборудования ультрафильтрации.

В период с ноября 2020 года по апрель 2021 года, с учётом отопительного периода, весь комплекс оборудования успешно прошёл опытную эксплуатацию, по результатам которой Ростехнадзора подписаны акты готовности.

– По масштабу выполненный за счет собственных инвестиций проект сопоставим с модернизацией оборудования по программе КОММод на других ТЭЦ компании в Иркутской области - ТЭЦ-6, ТЭЦ-10, Ново-Иркутской ТЭЦ, которая будет проведена в ближайшей перспективе. В условиях пандемии En+ Group не снижает темпы и продолжает модернизировать станции. В Ангарске мы получили бесценный опыт реализации масштабного энергетического проекта с ощутимым экологическим эффектом, укрепив собственные инженерные компетенции, – Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.