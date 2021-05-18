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Следствие в 3 раза сократило ущерб, вменяемый сыну экс-губернатора Приангарья Левченко

Следствие обновило обвинение депутату заксобрания Иркутской области, сыну бывшего губернатора Приангарья Сергея Левченко Андрею Левченко. Согласно документам, уточнена сумма ущерба, вменяемая политику по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере» – она сократилась в 3,4 раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Левченко-младшего Дмитрия Аграновского.

В частности, сумма уменьшилась со 185 млн до 55 млн рублей. Кроме того, в деле появилась еще одна статья УК РФ – «Ограничение конкуренции», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Напомним, Андрея Левченко задержали 28 сентября 2020 года по подозрению в участии в мошеннической схеме, связанной с проектом по замене лифтов в Приангарье. В результате преступной операции были похищены деньги у регионального Фонда капремонта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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