Названа дата завершения отопительного сезона в Иркутске

Оператор тепловой сети в Иркутске назвал дату завершения отопительного сезона в городе. Согласно данным, тепло в дома перестанут подавать 24 мая.

«Срок завершения отопительного периода устанавливается органом местного самоуправления. В этом году, согласно погоде и данным администрации Иркутска, ориентировочная дата отключения подачи отопления – 24 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха выше 8 градусов Цельсия.