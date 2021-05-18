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Портреты героев Великой Отечественной войны изобразят на фасаде школы в Иркутске

Фасад школы №14 в городе Иркутске планируют украсить портретами героев Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».

«Школа №14 богата своими традициями, в том числе по военно-патриотическому воспитанию. Сегодня мы согласовали с губернатором изменение проекта фасада школы (нового блока – примечание «Интерфакса»), чтобы нанести на него изображения героев, которыми можно и нужно гордиться», – процитировало издание мэра Иркутска Руслана Болотова. В пресс-службе городской администрации СМИ уточнили, что речь идет о героях Великой Отечественной войны, которые жили в Иркутске.

По информации на сайте мэрии, строительство учебного блока на 500 мест школы №14 на улице Карла Либкнехта  завершат в конце ноября текущего года. Наряду с классами здесь будут размещены спортивный зал, столовая, медицинский кабинет и другие помещения. Планируется, что дополнительное строение разгрузит имеющееся здание. Учебный процесс в новом корпусе начнется в январе следующего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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