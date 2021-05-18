Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. В то же время оперштаб пока не сообщал о продлении ограничений на полеты в страну после 1 июня.

«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 г., поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность», – сообщили в пресс-службе S7. Накануне «Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперативным штабом двух рейсов в неделю.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся обстановки с коронавирусом приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. По опросам АТОР, только 15% туристов, которые не смогут из-за ограничения поехать, перебронируют путевки в Турцию на Россию. Большая часть – около 60%, ждали и надеялись перебронировать Турцию на другие даты.