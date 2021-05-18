Минсельхоз не планирует продлевать соглашение по ценам на сахар и масло

Об этом ведомство сообщило на своем сайте. При этом будут сохранены механизмы поддержки производителей. Соглашение по сахару действует до 1 июня, по маслу – до 1 октября.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», – подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что производители сахара получили от Минсельхоза неофициальную рекомендацию продолжать отгружать сахар по 36 руб. за килограмм до сентября, вне зависимости от окончания соглашений о сдерживании цен с 1 июня.