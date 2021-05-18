Новости

Минсельхоз не планирует продлевать соглашение по ценам на сахар и масло

Об этом ведомство сообщило на своем сайте. При этом будут сохранены механизмы поддержки производителей. Соглашение по сахару действует до 1 июня, по маслу – до 1 октября.

Читайте также:

«Магнит» покупает «Дикси» за 92,4 млрд
18 мая 2021
Минсельхоз рекомендовал производителям сахара сохранить цены до сентября
18 мая 2021

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены. Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», – подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что производители сахара получили от Минсельхоза неофициальную рекомендацию продолжать отгружать сахар по 36 руб. за килограмм до сентября, вне зависимости от окончания соглашений о сдерживании цен с 1 июня. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании