Более 30 объектов достроят в 2021 году в пострадавших от наводнения территориях Приангарья

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в регионе до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта в пострадавших от наводнения территориях.

«В утвержденную распоряжением Правительства РФ программу по восстановлению вошли 266 объектов, из них 141 уже готов. Работа по еще 42 идет в настоящее время. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 33 объекта, в 2022 – 36, 2023 – 50», – уточнили власти.

Всего в областном бюджете на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на 2021 год предусмотрено 8 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей – средства, поступившие из федеральной казны на строительство соцобъектов и сооружений инженерной защиты.

Полностью программу восстановления завершат до 2023 года.