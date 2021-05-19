В Иркутске возобновили обучение пенсионеров финансовой грамотности

В Иркутске после пандемии возобновили встречи с гражданами пожилого возраста в очном формате. Такие занятия помогают им узнать о том, как распознать и избежать обмана со стороны телефонных мошенников, в чем отличия предлагаемых сегодня банками финансовых инструментов, как можно хранить и приумножать свои сбережения. Первые занятия посетили несколько десятков пенсионеров, многим из которых почти девяносто лет, сообщает пресс-служба Отделения Иркутск Банка России.

«Современный мир финансов развивается очень быстро и зачастую, из-за своего возраста, пожилые люди просто не успевают отслеживать все изменения. Трудности могут возникнуть у них и при обычном посещении офиса банка, например, при открытии счета. Не все знают, как можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома и без комиссий. Кроме того, именно пожилые люди в нашем регионе часто становятся жертвами мошенников, поэтому практически на каждом занятии им напоминают о том, как правильно действовать в той или иной ситуации», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Занятия по финансовой грамотности эксперты Отделения Иркутск Банка России проводят уже несколько лет. За это время уроки посетили сотни иркутских пенсионеров.