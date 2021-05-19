Названы условия для резкого взлета курса рубля

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден. Этот взрывной рост даст сырьевая компонента. Однако не стоит забывать о геополитике и сложных отношениях с Европой и США, которые все еще являются важнейшими торговыми партерами России, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", – отмечает он.

В целом, по его словам, российская валюта стала в некотором роде аутсайдером среди прочих валют развивающихся стран из-за увеличения геополитики.

Факторами риска остаются вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.

"Можно вспомнить, как рубль рухнул на фоне президентской гонки в США осенью прошлого года или в начале пандемии коронавируса в мире весной. Безусловно, как и другие валюты развивающихся стран, российский рубль – это рисковый актив, и то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле", – добавляет аналитик.