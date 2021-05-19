Частично заблокируют движение в районе дома №1 по улице Польских Повстанцев с 13:00 18 мая до 17:00 26 мая 2021 года по правой полосе проезжей части улицы Польских Повстанцев – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Сухэ-Батора, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.
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Проезд ограничат по улице Польских Повстанцев в Иркутске
/ Сибирское Информационное Агентство /
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