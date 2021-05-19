Новости

ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года

Читайте также:

ЦБ представил стратегию развития национальной платежной системы
15 апреля 2021
Райффайзенбанк: к 2025 году рынки ждет расцвет цифровых активов
12 апреля 2021

Прототип цифрового рубля будет создан в конце 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой. По ее словам, пока Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта.

«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком  будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», - сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Напомним, ЦБ планирует создавать прототип цифрового рубля своими силами. Предполагается, что регулятор будет использовать гибридную архитектуру, как из компонентов централизованной системы, так и из распределенных реестров — блокчейна. Для ЦБ «критично важно» сделать новую форму денег удобной и выгодной для всех участников рынка. Влияние внедрения цифрового рубля на балансовую структуру российских банков «будет медленным и контролируемым», полагает регулятор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#цифровой #рубль":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании