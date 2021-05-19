ЦБ планирует создать прототип цифрового рубля до конца года

Прототип цифрового рубля будет создан в конце 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой. По ее словам, пока Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта.

«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», - сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Напомним, ЦБ планирует создавать прототип цифрового рубля своими силами. Предполагается, что регулятор будет использовать гибридную архитектуру, как из компонентов централизованной системы, так и из распределенных реестров — блокчейна. Для ЦБ «критично важно» сделать новую форму денег удобной и выгодной для всех участников рынка. Влияние внедрения цифрового рубля на балансовую структуру российских банков «будет медленным и контролируемым», полагает регулятор.