Варламов раскритиковал ремонт на улице Профсоюзная в Иркутске

Год назад улицу посетил глава иркутских «Городских проектов» и сотрудники городской администрации.

Общественная организация порекомендовала установить переход, вернуть тротуары к жизни, убрать парковку в карман, прерывающийся за пять метров до перехода.

– В этом году Профсоюзную начали ремонтировать. Мы ждали установку безопасного перехода, но случилось нечто неожиданное, – пишет блогер на своем сайте.

14 мая в группе ВК «ДТП 38RUS» опубликовали видео некой автомобилистки. В ролике она едет по Профсоюзной и возмущается, что рабочие оставили только одну полосу.

На следующий день после публикации мэр города объявил о строительстве третьей полосы.

– Третья полоса, идеей которой в последний момент так загорелся мэр, абсолютно бесполезна. Перед Профсоюзной весь транспорт едет по однополосной улице Шмидта, а после Профсоюзной переходит в две условные полосы, – пишет Илья Варламов.

– Во-первых, не надо принимать поспешные решения, игнорируя работу специалистов и мировой опыт. Ограничение парковки на переходах запланировано и на других улицах, которые предстоит ремонтировать в этом году. Нельзя выкидывать парковочные карманы из проектов.

Во-вторых, нужно просто вернуться к первоначальному варианту. Если по какой-то причине вдруг потребуется много денег, это легко исправить, немного упростив проект. В Южно-Сахалинске, например, ограничивают парковку быстровозводимым бордюром, который укладывают прямо на асфальт, – заключает он.

«Городские проекты» уже написали письмо в администрацию Иркутска с требованием разобраться с этим вопросом.