Названы самые доходные для акционеров российские компании

Российские компании оказались в числе лидеров в нескольких отраслях, сообщает РБК со ссылкой на данные BCG.

В «Рейтинг создателей стоимости 2021» (Value Creators), который оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, вошли 15 российских компаний, следует из отчета консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), поступившего в РБК. При этом многие российские компании прошли кризис более уверенно, чем иностранные конкуренты, отмечают авторы исследования. В результате восемь из них вошли в число мировых лидеров в своих отраслях.

Первое место среди самых доходных для акционеров компаний банковского сектора в мире за последние пять лет занял Сбербанк со средним TSR 28,4%. Среди всех крупных участников рейтинга компания заняла 50 позицию.

В секторе металлургических компаний в число мировых лидеров вошел «Евраз» – он занял второе место среди компаний отрасли со средним TSR 58%. На десятой позиции в металлургическом секторе оказались бумаги НЛМК (средний TSR – 40%).

В нефтегазовом секторе ЛУКОЙЛ занял четвертое место (TSR — 25%). Еще один представитель российского нефтегазового сектора – компания «Татнефть» (19%) – попала на шестое место в отрасли. НОВАТЭК (18%) оказался на восьмой позиции отраслевого рейтинга, а «Газпром» (17%) – на десятой.

Среди медиакомпаний в списке лидеров по доходности за период с 2016 по 2020 год оказался «Яндекс» со средним TSR 35,4%. Он занял девятую позицию в своем секторе.