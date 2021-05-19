О рекордном хищении средств рассказали в Сбербанке

Сначала мошенники вели беседу от имени работников банка, а затем сотрудников ФСБ, сообщает РБК.

В России в прошлом году зафиксировали рекорд по объему украденных средств у банковского клиента. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 млн руб.», – рассказал Велигодский. Речь идет о схеме, когда жертва сама снимает деньги со счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.

По словам представителя Сбербанка, мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является, и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщина согласилась и сообщила им, что у нее на счету было 14 млн руб. «Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем», – рассказал Велигодский.