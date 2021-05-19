В майские выходные работали более 70% компаний Приангарья

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ активности иркутских работодателей* с 4 по 7 мая 2021 и посчитала, какова была доля работающих компаний в период, объявленный нерабочим.

Как показало исследование hh.ru, с 4 по 7 мая 2021 доля активных компаний-работодателей из Иркутской области составила 77% в сравнении с периодом с 5 по 9 апреля 2021.

Для сравнения, минимально уменьшилась деловая активность работодателей таких сибирских регионов, как Республика Хакасия (98%), Томская область (83%) и Алтайский край (80%). А наименьшая активность наблюдалась в Новосибирской области (68%).

Московские и подмосковные компании вошли в пятерку аутсайдеров по активности в период дополнительных выходных: их доля составила менее 60%. А среди регионов России компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики показали еще меньшую деловую активность, всего 56% и 50% от показателей в апреле соответственно.

Величина компании также повлияла на показатели активности: выше она была в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников (69%). За ними следуют средние компании со штатом от 100 до 250 сотрудников (68%) и микро-компании со штатом менее 20 человек (67%). Доля активных компаний-работодателей во всех остальных категориях составила 66%.