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Татьяну Афанасьеву назначили Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области

Такое решение было принято сегодня на 43-й сессии областного парламента.

Кандидатура уже одобрена Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации. Также Татьяна Афанасьева предварительно встречалась со всеми фракциями Законодательного Собрания, где депутаты могли задать интересующие их вопросы, и на коллегии областного парламента. Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении единогласно рекомендовал Законодательному Собранию утвердить кандидатуру.

По результатам тайного голосования депутатов на сессии Татьяна Афанасьева назначена Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области. На заседании областного парламента новый Уполномоченный принесла присягу. Александр Ведерников от имени депутатского корпуса поздравил Татьяну Афанасьеву с назначением на ответственную должность и пожелал ей успехов в работе на благо детей и семей с детьми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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