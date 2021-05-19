Татьяну Афанасьеву назначили Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области

Такое решение было принято сегодня на 43-й сессии областного парламента.

Кандидатура уже одобрена Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации. Также Татьяна Афанасьева предварительно встречалась со всеми фракциями Законодательного Собрания, где депутаты могли задать интересующие их вопросы, и на коллегии областного парламента. Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении единогласно рекомендовал Законодательному Собранию утвердить кандидатуру.

По результатам тайного голосования депутатов на сессии Татьяна Афанасьева назначена Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области. На заседании областного парламента новый Уполномоченный принесла присягу. Александр Ведерников от имени депутатского корпуса поздравил Татьяну Афанасьеву с назначением на ответственную должность и пожелал ей успехов в работе на благо детей и семей с детьми.