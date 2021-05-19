За прошедшие сутки от коронавируса скончались 7 жителей Иркутской области

Суточный прирост на 19 мая составил 114 случаев.

Региональный оперштаб сообщил, что выздоровели от болезни 145 людей. В больницах региона сейчас лечатся от ковида 5 225 человек. Умерли от коронавируса за последние сутки 7 человек.

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 68,6 тысячи человек.

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.

Ранее стало известно о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Мера действовала с мая 2020 года.