Повышение уровня воды до критического уровня прогнозируют в реке Бирюса

Рядом с водоемом расположен поселок Шиткино Иркутской области.

19 и 20 мая на реке Бирюсе в районе посёлка Шиткино Тайшетского района прогнозируется повышение уровня воды до 550-590 см при критической отметке 570 см. Возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз доведён до администрации муниципального образования.

В готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением населенного пункта, приведены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.