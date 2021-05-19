Пожары из-за сжигания мусора участились в Иркутской области

Из-за сжигания сухой травы и мусора в Приангарье произошло 48 пожаров, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Рост случаев палов сухой травы и сжигания мусора наблюдается в регионе с наступлением периода высокой пожарной опасности.

Несмотря на особый противопожарный режим, действующий на территории всей области, число пожаров по причине преднамеренного сжигания мусора и сухой травы, а также из-за неосторожного обращения с огнём значительно выросло. По каждому факту пожара проводится расследование, устанавливаются виновные лица.