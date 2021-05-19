Решить кейс и получить работу: En+ Group рассказала об акселераторе инновационных проектов

En+ Group предложила студентам пяти вузов Иркутской, Ивановской и Нижегородской областей решить 30 прикладных задач для компании. Участники, предложившие лучшие решения, получат от компании гранты и гарантированное трудоустройство.

17 мая в коворкинге «Точка кипения» ИРНИТУ состоялась встреча генеральных директоров восьми энергетических бизнесов En+ Group, 36 бизнес-экспертов и 17 научных руководителей, которым предстоит возглавить студенческие группы по решению производственных задач в акселераторе инновационных проектов «Лаборатория энергетики».

Студентам из Ивановской, Нижегородской и Иркутской областей, регионов присутствия En+ Group, предстоит решить 30 практических кейсов, которые должны значительно улучшить энергетическое производство. Так, часть задач связаны с внедрением видеосистемы распознавания лиц или обследованием ГЭС с помощью робототехники. Ряд кейсов призваны решить проблему проведения связи в территориально отдалённый филиал или работы в условиях сибирских морозов, когда горные породы примерзают к ковшу экскаватора. Некоторые проекты связаны с цифровизацией и необходимостью разработки приложения для распознавания показаний счётчиков по фотографии.

Однако, как рассказали организаторы, прежде, чем приступить к проектам, предстоит большое количество подготовительной работы – это выбор наиболее приоритетных производственных задач, набор студентов в рабочие группы и их обучение, встречи с экспертами, посещение производственных площадок для замеров и т.д.

Победители, чьи проекты будут рекомендованы к внедрению, получат от компании гранты – от 100 до 200 тысяч рублей и возможность стажировки и трудоустройства в энергетические предприятия En+ Group.

«Акселератор «Лаборатория энергетики» проводим уже четвёртый год. С каждым годом проект развивается, – отметил руководитель энергетических бизнесов En+ Group Михаил Хардиков. – Например, в этом году мы выделили два этапа – представление проектов второго года, над которыми ребята продолжают работать, и новые кейсы, которые мы с командой топ-менеджеров подготовили в этом году. Сегодняшняя встреча с научными руководителями всех вузов-участников нужна для того, чтобы пояснить подробнее суть каждого кейса и наши ожидания по итогам. Рассчитываем в этом году на интересные проекты и талантливых участников, которых мы гарантированно готовы пригласить на стажировку и работу в нашу компанию. Так, в прошлом году 2 призера были трудоустроены на предприятия En+ Group».