Девятиклассники Иркутской области приступили к написанию контрольных работ

Их проводят взамен ОГЭ, сообщают в областной администрации.

Они пройдут в следующие даты:

18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранные языки.

Резервные сроки организации контрольных работ по соответствующим учебным предметам не предусмотрены.

Написание работ по нескольким предметам тоже не предполагается. Каждый девятиклассник выполняет только одну контрольную по выбранному предмету.

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды могут принимать участие в этом процессе по своему желанию.

Более 8 тысяч выпускников девятых классов выбрали для написания контрольной работы обществознание, свыше 5 тысяч – информатику, 4,8 тысячи – географию, около 4 тысяч – биологию, 1 тысяча – физику, почти 967 – английский язык, 865 – химию, 297 – историю, 243 – литературу. Писать контрольную работу по немецкому языку планируют 4 девятиклассника, а по французскому – один.