А-Клуб получил награды как самый цифровой и самый динамичный private bank в стране

Альфа-Банк получил сразу две премии Frank Private Banking Award 2021 по результатам исследования Frank RG. А-Клуб отмечен как лидер в номинациях «Самый динамичный private банк в России» и «Самый цифровой private банк в России».

Среди заметных трендов 2020 года эксперты отметили рост проникновения цифровых сервисов, хотя ранее они не были в числе предпочтительных среди игроков. Сейчас, по мнению Frank RG, частный капитал становится более digital.

«Приятно не следовать трендам, а задавать их. Важные факторы для успеха в private: доступность сервисов 24/7, экспертиза финансовых советников и цифровизация не только клиентских услуг, но и внутренних процессов. По ряду показателей на текущий момент мы опередили рост рынка, заявленный аналитиками: так, темп роста целевых клиентов у нас превысил рыночное значение вдвое, а проникновение инвестиций в клиентскую базу А-Клуба превышает 50%. Ценным дополнением к нашим сервисам стали запуск YouTube-эфиров и Telegram-канала по инвестициям. Я благодарна команде А-Клуба, которая всегда находит новые возможности в любых, даже непредвиденных, обстоятельствах, — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова. — На мой взгляд, мы взяли две самые ценные награды от Frank RG, и одна без другой не может существовать».

Ежегодно премией Frank Private Banking Award отмечаются лучшие игроки на рынке частного банковского обслуживания и управления большими капиталами. В текущем исследовании аналитики оценили 13 крупнейших банков на рынке частного банковского обслуживания состоятельных клиентов.