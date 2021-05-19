Российские больницы получили дорогостоящее оборудование от банка ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез»

18 мая состоялась очередная акция благотворительной программы ВТБ «Мир без слез». На этот раз участниками стали три больницы: московский Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко и Нижневартовская окружная клиническая детская больница. Цель программы — оказание помощи детским государственным медицинским учреждениям в России для того, чтобы сделать медицинские услуги в стране более качественными и доступными для всех.

Всего в 2021 году помощь от банка ВТБ получат 27 детских больниц по всей России: в 8 из них акции уже прошли, а в 19 еще предстоят. Все учреждения сами выбирают, какое именно оборудование, лекарства или расходные материалы им нужны. Так, в Москве в рамках акции было приобретено эндоскопическое оборудование для диагностики ЛОР-органов. Пензенской больнице банк помог в закупке нового оборудования для проведения фототерапии новорожденным детям. В Нижневартовске появился целый комплекс для лабораторных исследований пациентов онкологического профиля и оборудование для проведения высокотехнологичных операций на костно-мышечной системе.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).

«Когда 18 лет назад мы запускали программу „Мир без слез“, было принято принципиальное решение — поддерживать в закупке оборудования, лекарств и расходных материалов детские медицинские учреждения федерального и местного значения. За прошедшие годы проект стал всероссийским: заявку на участие может подать любая государственная детская больница в нашей стране. Через оказание системной помощи мы стремимся обеспечить равный доступ к качественной медицине для каждого ребенка», — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

По словам Алана Асманова, детского оториноларинголога, к.м.н. НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева, ежегодно эндоскопическое обследование в больнице проходят более 1500 детей, в том числе с острыми и хроническими заболеваниями уха, горла и носа: «С появлением новой системы оборудования, которую приобрел по нашей просьбе банк ВТБ, все эндоскопические манипуляции будут проходить быстрее, проще и качественнее и позволят в мельчайших деталях рассмотреть слизистую оболочку, контуры образований, локализацию инородных тел, движение мышц и связок, оценить особенности тех или иных анатомических структур. Детальная визуализация имеет решающее значение, когда хирург решает, нужно оперировать ребенка или нет, а зачастую сам факт операции может быть опасен, если, к примеру, речь идет о детях младше года. В таких случаях важна правильная и своевременная диагностика».