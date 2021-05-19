Вадим Мартыненко назначен руководителем департамента продаж продуктов финансовых рынков банка ВТБ

Вадим Мартыненко был назначен руководителем департамента продаж продуктов финансовых рынков ─ старшим вице-президентом ВТБ в апреле 2021 года. В этой должности он будет отвечать за продажи продуктов финансового рынка в России и СНГ, включая продажи продуктов финансирования и товарно-сырьевых рынков, конверсионных и процентных инструментов.

«Вадим Мартыненко обладает успешным многолетним опытом в инвестиционной банковской сфере. Его профессионализм и широта компетенций хорошо известны среди коллег. Несомненно, команда ВТБ под его руководством усилит свои конкурентные преимущества на финансовых рынках. Уверен, что сотрудничество с Вадимом принесет новые и свежие идеи в работу банка. Мы рады приветствовать его в наших рядах», — заявил Виталий Бузоверя, руководитель кредитного департамента, старший вице-президент банка ВТБ.

Вадим Мартыненко начал карьеру в 1996 году валютным трейдером в филиале Bank Austria в Москве. С 2003 по 2016 год был членом правления и со-руководителем клиентского бизнеса в московском офисе Deutsche Bank. С 2016 по 2018 год возглавлял подразделение департамента глобальных рынков в Сбербанк КИБ. В ВТБ перешел из инвестиционного банка Goldman Sachs, где работал со-главой московского офиса и со-руководителем инвест-банковского подразделения в России и странах СНГ. Совокупный опыт в банковской сфере — 25 лет.